Gp di Toscana, al Mugello la pole position va ad Hamilton

La pole position del Gp di Toscana Ferrari 1000 va alla Mercedes di Lewis Hamilton, davanti al compagno di squadra Valtteri Bottas.

In seconda fila le Red Bull di Max Verstappen, terzo, ed Alexander Albon, quarto.

La Ferrari sul circuito di sua proprietà e nel 1000° gran premio della sua storia in Formula 1 piazza Charles Leclerc in terza fila, con il 5° tempo, mentre Sebastian Vettel partirà in settima fila, dalla 14° posizione. Al suo fianco sulla griglia di partenza l'ex ferrarista Kimi Raikkonen su Alfa Romeo, 13°.

La partenza del Gran Premio è in orario alle 15:10 di domenica 13 settembre: i piloti dovranno percorrere 59 giri per una distanza totale di 309 km e 497 metri.

Gp di Toscana, la prima volta

Il Gp di Toscana - Ferrari 1000 si disputa per la prima volta nella stagione 2020 del Campionato Mondiale di Formula 1, il cui calendario è stato modificato a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia di Covid-19. Dopo il Gp d'Italia corso a Monza la settimana scorsa, si tratta della seconda delle tre gare in programma in Italia quest'anno: dopo Monza e Mugello, anche l'autodromo di Imola tornerà ad ospitare la Formula 1 con il Gp dell'Emilia il prossimo 1 novembre.