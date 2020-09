Milano, poderosa esplosione distrugge tre piani di un palazzo

Milano è stata scossa nella prima mattinata di oggi da un fortissimo boato, provocato da un'esplosione avvenuta all'interno di un palzzo situato in piazzale Libia.

La deflagrazione, a quanto si apprende, è avvenuta intorno alle ore 7 e ha coinvolto il piano terra e i primi tre piani dello stabile al civico numero 20. A provocarla, secondo le prime ipotesi, sarebbe stata provocata da una fuga di gas

Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco con ben 6 squadre operative e i soccorsi del 118, con numerose ambulanze accorse per assistere i feriti.

🔴 Esplosione a #Milano in un appartamento al piano terra di Piazzale Libia. Coinvolti i piani superiori, 6 squadre #vigilidelfuoco sul posto, intervento in corso #12settembre 7:20 pic.twitter.com/UtRAjnnmxd — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) September 12, 2020

Al momento non sono state rese note eventuali informazioni in merito al numero dei feriti e alle loro condizioni di; non si esclude che possano esserci delle vittime.

Alcuni dei residenti hanno pubblicato dei video dal luogo dell'accaduto, sottolineando come l'esplosione sia stata talmente forte da far tremare i palazzi vicini.