Domani i funerali di Willy, presente anche il premier Conte

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte sarà presente ai funerali del giovani Willy Monteiro Duarte, in programma sabato mattina. La notizia viene riportata da diversi media nazionali.

"Ci stringiamo tutti vicini alla sua famiglia, alla sua comunità di Paliano, a tutti coloro che l’hanno amato e apprezzato. Ho trasmesso questo sentimento ai suoi genitori, a sua sorella, pur nella consapevolezza che è difficile comprendere fino in fondo l’angoscia procurata da una sofferenza così acuta e dolorosa" aveva scritto qualche giorno fa il premier Conte nei confronti dell'omicidio di Willy.

L'annuncio dei funerali è arrivato dal sindaco di Paliano, paese di Willy e della sua famiglia, Domenico Alfieri.

"Sono uscito in questo momento dalla Questura di Frosinone, dove ho partecipato insieme agli organismi di sicurezza preposti al tavolo tecnico per l’organizzazione delle esequie del nostro concittadino Willy Monteiro Duarte. Comunico ufficialmente che il rito funebre, presieduto da S.E. Mons. Mauro Parmeggiani, si terrà a Paliano, sabato 12 settembre, alle ore, 10,00, presso il Campo Sportivo Comunale “Piergiorgio Tintisona”, in via Palianese Sud" ha scritto il sindaco Alfieri sulla propria pagina Facebook.

In rispetto della famiglia del giovane deceduto, il sindaco ha dichiarato che sarà vietato l'ingresso alle telecamere durante la funzione e che non sarà permesso l'uso di dispositivi elettronici come telefoni o tablet.

Willy Monteiro Duarte è stato picchiato a morte a Colleferro, nella notte tra il 5 e il 6 settembre, da quattro ragazzi tra i 22 ed i 26 anni. Marco e Gabriele Bianchi, fratelli, e Mario Pincarelli e Francesco Belleggia sono stati arrestati ed è stata aperta un'indagine.