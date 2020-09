In quattro in auto, non congiunti e senza mascherina: 533 euro di multa a testa

In auto in 4 e tutti disgiunti, i carabinieri gli fanno la multa, salatissima, di 533 euro a testa. Attenzione alle regole perché non succede, ma se succede...

La regola al tempo della pandemia dice che se non si è congiunti, in auto si va in 3 e i due passeggeri devono viaggiare dietro e tutti indossano la mascherina.

A Poggiofranco, in provincia di Bari, durante un normale controllo, la pattuglia dei carabinieri ha sorpreso 4 persone non appartenenti allo stesso nucleo familiare viaggiare in auto senza indossare la mascherina.

Disattenzione? Sarà, ma i quattro hanno ricevuto una multa salatissima di ben 533 euro a testa.

Va ricordato anche che chi non indossa la mascherina nei luoghi all’aperto dove è prevista dalla legge può incappare in una sanzione di 400 euro.

Ma siamo tutti congiunti

Attenzione a dichiarare il falso durante un controllo da parte delle forze di polizia perché si può incorrere in sanzioni penali per dichiarazione mendace.

L’essere congiunti le forze di polizia lo evidenzieranno dal controllo dei documenti e collegandosi alla banca dati a cui possono accedere in qualsiasi momento.