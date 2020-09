Fedez: "Condannare fascismo non è di sinistra, è solo buon senso"

La dichiarazione del rapper in un tweet di risposta al dirigente nazionale di Fratelli d'Italia Francesco Di Giuseppe, che aveva paragonato il suo look a quello dei fascisti attaccati da sua moglie Chiara Ferragni. La popolare influencer aveva infatti imputato l'omicidio di Willy Monteiro alla "cultura fascista e sempre resistente" in Italia.

Fedez ha pubblicato un tweet che insinua la coda di paglia di Di Giuseppe, che si è sentito tirato in causa per la condanna della cultura fascista in Italia fatta in una story su Instagram da Chiara Ferragni, moglie del rapper, che aveva imputato l'omicidio del giovane Willy Monteiro alla "cultura fascista e sempre resistente in Italia".

"Condannare il fascismo non è di sinistra è solo di buon senso", ha twittato Fedez.

Fa strano vedere il dirigente nazionale di Fratelli d’Italia scagliarsi per una semplice condanna verso il pensiero fascista. Eppure nessuno ha mai fatto riferimento ad appartenenze politiche. Condannare il fascismo non è di sinistra è solo di buon senso 💖 https://t.co/AAzpeJ1Uy1 — Fedez (@Fedez) September 10, 2020

​In precedenza Di Stefano, sempre su twitter, aveva paragonato - per via del look - Fedez ai quattro ragazzi arrestati per l'omicidio del ragazzo di Paliano.