Omicidio Willy Monteiro, testimoni sotto torchio: altri indagati?

Non è ancora stato detto tutto sulla morte di Willy Monteiro, mancano ancora dei tasselli e i testimoni possono raccontare ciò che per ora si rifiutano di raccontare.

L’autopsia non ha lasciato dubbi sulla ferocia di chi lo ha voluto uccidere, perché i medici lo hanno scritto nel referto: danni al torace, all’addome e al collo.

Willy non è stato massacrato di botte, è stato spezzato. Gli si voleva spezzare la vita: punto.

I carabinieri, che hanno la caserma a pochi passi da dove il fatto è accaduto, continuano a interrogare i testimoni, a sentire le loro versioni. Anche perché non hanno altro e perché non mancano contraddizioni e addirittura i silenzi di chi non vuol parlare.

Utile anche la testimonianza di uno dei carabinieri, il primo a giungere sul posto richiamato dalle urla dei giovani accorsi dopo l’animalesco pestaggio: la caserma è a pochi passi dal fatto.

I principali indagati si sono però trincerati dietro la non assunzione di responsabilità nei confronti di quanto avvenuto. Non siamo stati noi, dicono. Volevamo fare da pacieri. Ma pacieri tra chi? E perché non hanno allora soccorso Willy e, se non sono stati loro, viste le loro capacità con le arti marziali, perché non hanno difeso il ragazzo contro chi lo ha pestato così?

La famiglia non vuole le telecamere

La famiglia di Willy Monteiro non vuole la spettacolarizzazione dei funerali che saranno celebrati sabato prossimo 12 settembre al campo sportivo ‘Piergiorgio Tintisona’ di Paliano, alle ore 10.00.

In molti vorranno partecipare e il campo all’aperto è l’unico che può consentire il rispetto delle norme anticontagio.

No quindi alle telecamere o a riprese con smartphone o altri apparati: saranno vietate.

Chi vorrà partecipare al funerale dovrà farlo indossando obbligatoriamente la mascherina.