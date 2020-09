Bollettino di oggi: 211.885 guariti (+613), 35.587 deceduti (+10), 35.708 casi attuali (+974)

Il numero dei casi totali di Covid dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 283.180.

Nell'ultimo giorno 613 persone hanno eliminato completamente dal proprio organismo il coronavirus, mentre ieri i guariti erano stati 471, portando così il numero complessivo delle guarigioni a 211.885.

Nelle ultime ventiquattro ore i decessi per Covid sono stati 10, in calo di 4 rispetto a ieri. Dall'inizio dell'epidemia il coronavirus ha ucciso 35.587 persone.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono 35.708, 974 in più di ieri. In crescita i ricoveri negli ospedali: in terapia intensiva ad oggi si trovano 164 pazienti, 14 in più rispetto a ieri, mentre le persone sotto osservazione medica con sintomi sono 1.836, 58 in più di ieri. I positivi al coronavirus con sintomi lievi o assenti in autoisolamento domiciliare sono 33.708, 902 in più rispetto a ieri.

Dei 1.597 nuovi casi registrati oggi, 245 arrivano dalla Lombardia, seguita dai 180 della Campania, dai 163 del Lazio, dai 147 del Veneto, dai 114 della Liguria, dai 110 dell'Emilia-Romagna e dai 106 della Sicilia. Nelle altre regioni i nuovi contagi sono stati inferiori a cento e come ieri solo la Valle d'Aosta è a contagi zero.

Oggi sono stati eseguiti 94.186 tamponi, in calo rispetto ai 95.990 di ieri.