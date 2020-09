Governo cerca altre navi quarantena per i migranti

Un nuovo bando per "la formazione di un elenco di unità navali battenti bandiera italiana e/o comunitaria funzionali all'assistenza e sorveglianza sanitaria dei migranti" è stato lanciato dal governo per cercare nuove navi da aggiungere alle cinque già in funzione per mettere in quarantena i migranti che arrivano via mare e via terra.

L'obiettivo è quello di ridurre l'impatto dell'accoglienza a terra che sta creando gravi problemi come ad esempio a Lampedusa, per "fronteggiare con tempestività e modalità semplificate le ricorrenti emergenze sanitarie derivanti dall’arrivo dei migranti sul territorio nazionale", come riportato nel bando.

Le navi dovranno rispettare le prescrizioni sanitarie del ministero della Salute e dovranno esser in grado di raggiungere nelle 24 ore successive alla firma del contratto di noleggio le coste Friuli Venezia Giulia, della Calabria, della Sardegna e della Sicilia.

Gli operatori interessati potranno presentare l'istanza necessaria al ministero dei Trasporti entro il 15 settembre indicano le generalità dell'armatore e la tipologia d'imbarcazione.

Gli sbarchi di migranti in Italia

L'alto numero di sbarchi sta mettendo in difficoltà le capacità di accoglienza dell'hotspot di Lampedusa e delle isole, per la necessità di attuare i protocolli anticontagio di distanziamento. I sovraffollamenti dei centri mettono a repentaglio la salute dei migranti, degli operatori e degli agenti di polizia.

Con il vertice di mercoledì 2 settembre tra il premier Conte, il presidente della Sicilia, Nello Musumeci, e il sindaco di Lampedusa, Totò Martello, è stato deciso l'invio di altre navi-quarantena, dove collocare i migranti giunti sulle coste siciliane per passare il periodo di quarantena precauzionale.