Aurelio De Laurentiis positivo al covid-19

“La SSC Napoli comunica che il Presidente Aurelio De Laurentiis è risultato positivo al Covid-19 in seguito al tampone effettuato ieri.”

Con questo stringato comunicato stampa la Società sportiva calcio Napoli ha comunicato sul sito web che il suo presidente è risultato positivo al nuovo coronavirus.

De Laurentiis ha partecipato ieri all’Assemblea di Lega di Seria A svoltasi a Milano presso l’Hotel Hilton.

All’evento, come si legge nel comunicato della Lega, hanno partecipato tutte le venti Società del campionato di calcio di serie A.

In una nota la Lega calcio di serie A ha fatto sapere che durante l’evento non sono state indossate le mascherine perché non era necessario, dal momento che erano stati rispettate le regole dei protocolli anti covid-19 che prevedono il distanziamento fisico. Lo riporta l’Ansa.

Tuttavia il presidente del SSC Napoli in seguito ha pranzato con altri presidenti dei vari club di serie A presenti all’assemblea.

Da aggiungere che mentre parlava con i giornalisti a margine dell’assemblea di Lega, non ha usato la mascherina all’uscita dall’albergo, riporta ancora l’Ansa.