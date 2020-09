Referendum, Formigoni in piazza per il 'no' nelle due ore di permesso dai domiciliari

Condannato a 5 anni e 10 mesi per corruzione, dal luglio del 2019 l'ex presidente della Regione Lombardia ha ottenuto di scontare la pena ai domiciliari. Può uscire per due ore al giorno, che sabato 12 settembre utilizzerà per andare a parlare alla maratona per il 'no' organizzata a piazza San Babila dai Radicali.