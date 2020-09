Willy Monteiro, sabato i funerali

Domenico Marzi, avvocato della famiglia Monteiro Duarte, ha annunciato quando e dove si terrà il funerale di Willy, ucciso nella notte tra sabato e domenica a Colleferro.

"La famiglia di Willy ha bisogno di elaborare il lutto e non vuole parlare del proprio dolore. Da questa sera la salma sarà a loro disposizione e sabato saranno celebrati i funerali, molto probabilmente al campo sportivo di Paliano", ha dichiarato.

Paliano è il paese in cui vive la famiglia Monteiro Duarte e viveva lo stesso Willy.

Marzi ha avuto modo anche di commentare i domiciliari concessi a uno dei quattro aggressori, Francesco Belleggia.

"Immagino che abbia dato una versione dei fatti diversa, più tenue, e nell'esprimere la sua posizione possa aver ascritto la responsabilità ad altri. Stiamo però parlando di ipotesi. I due fratelli che hanno negato il loro coinvolgimento, poi, si commentano da soli perché se dovessimo dar retta alle loro dichiarazioni dovremmo giungere alla conclusione paradossale che il mio assistito sia caduto mentre faceva footing. Mi domando allora come mai quei due non lo abbiamo raccolto e portato in ospedale?", ha domandato retoricamente.