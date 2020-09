Bollettino di oggi: 211.272 guariti (+471), 35.577 (+14), 34.734 casi attuali (+945)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 281.583.

Nell'ultimo giorno i guariti dal Covid sono stati 471, in calo rispetto ai 563 registrati ieri. Grazie ai dati odierni, il bilancio complessivo delle guarigioni sale, fermandosi a quota 211.272.

Oggi sono morte 14 persone per Covid, 4 in più rispetto a ieri. Le vittime del coronavirus dall'inizio dell'epidemia salgono così a 35.577.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono 34.734, 945 in più di ieri. Sempre in crescita i ricoveri negli ospedali: in terapia intensiva ad oggi si trovano 150 pazienti, 7 in più rispetto a ieri, mentre le persone sotto osservazione medica con sintomi sono 1.778, 18 in più di ieri. I positivi al coronavirus con sintomi lievi o assenti in autoisolamento domiciliare a casa sono 32.806, 920 in più rispetto a ieri.

Dei 1.434 nuovi casi registrati oggi, 218 arrivano dalla Lombardia, seguita dai 203 della Campania, dai 175 del Lazio, dai 112 del Piemonte e dai 110 dell'Emilia-Romagna. Nelle altre regioni i nuovi contagi sono stati inferiori a cento. Oggi solo la Valle d'Aosta è a contagi zero.

Nelle note integrative del bollettino si rileva che:

la Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi sono stati sottratti 3 casi di ieri, in quanto in carico ad altra Regione;

la Regione Emilia Romagna comunica che in seguito a verifica sui dati comunicati nei giorni passati è stato eliminato 1 caso in quanto giudicato non caso COVID-19.

Oggi sono stati eseguiti 95.990 tamponi, in crescita rispetto ai 92.403 di ieri.