Covid-19 La Spezia, la Regione monitora la situazione: pronti al lockdown localizzato

Preoccupa la situazione covid-19 a La Spezia, la sua provincia risulta la più colpita della Liguria. Si valutano tutte le strategie da mettere in campo e non si escludono maggiori restrizioni.

A La Spezia preoccupa l’aumento di contagi salito in pochi giorni in modo preoccupante. Sui 96 ricoverati in Regione Liguria causa covid-19, ben 64 sono a La Spezia e con un aumento di 10 pazienti rispetto al giorno precedente (19 in tutta la Liguria).

Il presidente Giovanni Toti, in giro per la Liguria per sostenere la sua campagna elettorale, ha inviato da Genova un laboratorio mobile dell’Asl 3 di Genova che supporterà lo screening a tappeto a La Spezia e nella sua provincia per rintracciare eventuali altri casi e scongiurare che possa esplodere un focolaio importante.

Lockdown a La Spezia

Inizialmente si era pensato anche ad un lockdown localizzato che avrebbe ridotto le attività possibili seppur evitando di chiuderle.

Ma al momento la cabina di regia della Regione non ha preso decisioni in tal senso. Il governatore Toti raccomanda solo maggiore rigore nell’osservanza delle misure note e nel rispetto del divieto di assembramento.

Le misure aggiuntive in Provincia di La Spezia

Il Comune di La Spezia ha imposto uno stop agli intrattenimenti nei locali dalle ore 18 alle ore 22. Come si legge nel messaggio informativo, “a causa dell’aggravarsi della situazione di contagio da Covid-19 sono revocate le autorizzazione ad organizzare intrattenimenti musicali senza balli, all’interno dei locali o nelle pertinenze esterne dalle ore 18 alle ore 22”.

Inoltre in tutta la Provincia di La Spezia “resta valida l'ordinanza che impone l'obbligo di indossare la mascherina nella Provincia della Spezia, sempre, durante le 24 ore, fino alle 24 del 13 settembre, nei luoghi pubblici o aperti al pubblico”.