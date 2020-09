Sea-Watch accusa governo italiano di non permettere sorvolo del Mediterraneo

Sea-Watch Italia denuncia l'impossibilità per il suo aereo Moonbird di volare sul Mediterraneo centrale per effettuare ricognizioni a scopo di salvataggio umanitario. Si vuole il buio sul Mediterraneo.

“Il governo italiano ha chiuso i nostri occhi sul Mediterraneo centrale. Da venerdì il nostro aereo di monitoraggio civile Moonbird non può più alzarsi in volo da Lampedusa”, lo denuncia una portavoce italiana di Sea-Watch Italia via Twitter.

“L’accusa è quella di avere riportato per troppe volte e per troppo tempo la presenza in immediato bisogno di soccorso nel Mediterraneo centrale. Questo governo, con la complicità dell’Unione Europea, vuole che il Mediterraneo centrale diventi un buco nero. Che nessuno sia davvero lì per raccontare quello che accade. E cioè che le persone vengono abbandonate per ore, quando non per giorni, con la complicità delle autorità europee che come noi le avvistano da cielo, vengono riportate illegalmente in Libia, oppure abbandonate finché non spariscono o raggiungono autonomamente le coste di Lampedusa.”

La portavoce di Sea-Watch Italia nel suo comunicato video aggiunge anche quanto segue.

“Abbiamo chiesto alle autorità di intervenire ogni qualvolta abbiamo avvistato persone in pericolo, così come prescrive la legge. Questo è quello che le autorità ci contestano.”

Le attività di Moonbird da giugno

Da giugno – scrive Sea-Watch – abbiamo effettuato 47 missioni e avvistato circa 2600 persone in pericolo chiedendone il soccorso immediato.