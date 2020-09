Bollettino di oggi: 210.801 guariti (+563), 35.563 deceduti (+10), 33.789 casi attuali (+796)

In Italia sono state registrate 1.370 nuove infezioni da coronavirus nelle ultime ventiquattro ore secondo il bollettino del ministero della Salute.

Il numero dei casi totali di Covid-19 ha superato quota 280mila, fermandosi esattamente a 280.153.

Oggi le guarigioni accertate dal coronavirus sono state 563, più del doppio rispetto a ieri quando erano state 223. Il numero complessivo dei guariti dall'inizio dell'epidemia sale così a 210.801.

I decessi per Covid sono stati 10 nell'ultimo giorno, 2 in meno rispetto a ieri. In Italia il coronavirus ha ucciso 35.563 persone dall'inizio dell'epidemia.

Nel Paese ad oggi si contano 33.789 persone positive al coronavirus, cresciute di 796 nelle ultime ventiquattro ore. Negli ospedali la situazione resta sotto controllo, nonostante continui il trend rialzista dei ricoveri: in terapia intensiva si trovano 143 pazienti, 1 in più rispetto a ieri, mentre i ricoverati con sintomi sono 1.760, +41 rispetto a ieri. Le persone con decorso asintomatico della malattia o con sintomi lievi che si curano a casa in autoisolamento fiduciario sono ad oggi 31.886, +754 rispetto a ieri.

Dei 1.370 nuovi casi registrati oggi, 271 arrivano dalla Lombardia, seguita dai 249 della Campania, 143 della Puglia, 129 del Lazio e 105 del Veneto. Nelle altre regioni i nuovi contagi sono stati inferiori a cento. Oggi nessuna regione è a zero contagi.

Nella nota integrativa del bollettino si segnala che "la Regione Abruzzo comunica che dal totale dei casi positivi è stato sottratto 1 caso segnalato nei giorni passati, in quanto già in carico ad altra Regione."

Oggi sono stati eseguiti 92.403 tamponi, in crescita rispetto ai 52.553 di ieri.