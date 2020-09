Vito Crimi su indagini De Luca: gestione ‘allegra’ della Regione Campania

Vito Crimi a Napoli per sostenere la candidatura di Valeria Ciarambino alle elezioni ragionali campane. Il capo a interim del M5s considera quello di De Luca un sistema, ma non dice a delinquere.

Vito Crimi, il capo ad interim del Movimento 5 stelle, è a Napoli per sostenere la candidatura alle regionali campane di Valeria Ciarambino.

Durante la presentazione non può fare a meno di ricordare la recentissima indagine che vede coinvolto il governatore uscente Vincenzo De Luca, accusato dalla magistratura di truffa e falso.

Vito Crimi coglie l’opportunità per attaccare De Luca a favore della sua candidata e afferma che quanto avvenuto “è la dimostrazione plastica di un sistema che è quello che ha gestito De Luca in questi anni” non solo in Regione, ma prima ancora a Salerno afferma.

Crimi definisce il sistema De Luca che non è stato ancora del tutto scoperchiato, anzi, quanto avvenuto è solo “il preludio di una gestione complessiva un po’ allegra da parte del governatore uscente”.

Il capo ad interim del M5s non risparmia una stoccata al Partito Democratico di cui De Luca è espressione, anche se questi si è presentato alle elezioni anche questa volta senza simboli di partito.

“Lo avevamo detto (al PD, nrd) più di un mese fa. In questa regione siamo partiti per primi dando la disponibilità al dialogo ma a una condizione – racconta Crimi –: togliere De Luca e il sistema De Luca”.

Indagine verso l’archiviazione

L’inchiesta aperta 3 anni fa contro De Luca e di cui La Repubblica ha sollevato il velo a sole due settimane dalle elezioni regionali, in realtà potrebbe avviarsi verso l’archiviazione perché la Procura di Napoli non avrebbe “sbocchi processuali percorribili”.

Indagate sull’assessore dice De Luca

De Luca non ci sta a passare per delinquente e sull’assessore di Forza Italia, poi passato alla Lega, che aveva denunciato il fatto, chiede alla magistratura di indagare per le centinaia di migliaia di euro che prendeva facendosi dare incarichi dall’azienda regionale dei trasporti Eav.