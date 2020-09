Cesare Battisti fa lo sciopero della fame in carcere: "troppo isolamento"

Cesare Battisti, l’ex terrorista dei Proletari armati condannato per 4 omicidi e che per 40 anni ha vissuto come agiato latitante in Francia prima e in America Latina poi, dal carcere invia una lettera al suo legale per lamentare della detenzione in isolamento da oltre un anno.

Secondo Battisti l’isolamento è “del tutto illegittimo” perché avrebbe dovuto scontare una pena in isolamento di soli 6 mesi, pena scontata a giugno 2019, ma da allora permane in isolamento.

Da qui la decisione di fare uno sciopero della fame e anche il rifiuto delle terapie mediche a cui è sottoposto per le sue condizioni di salute.

Battisti afferma che il carcere di Oristano, in cui si trova dal suo arresto avvenuto a gennaio del 2019, ha sempre messo “puntigliosamente in esecuzione” quella che lui definisce nella lettera “la morsa del DAP” nei suoi confronti.

A nulla sono valse, prosegue, i suoi “tentativi di far ripristinare la legalità, e la dovuta concessione dei diritti previsti in legge”.

Cesare Battisti vuole la libertà

Battisti nella lettera scrive che non gli viene concessa l’ora d’aria, che “l’attendimento medico” è insufficiente, afferma che gli vengono trattenuti in modo arbitrario i testi letterari e che le sue domandine vengono “sistematicamente ignorate”. Gli vengono fatti mancare, inoltre, gli strumenti di lavoro “anche se previsti dall’ordinamento penitenziario”.

Trasferitemi da qui

Battisti chiede anche il trasferimento in un carcere dove gli sia concesso di mettersi in relazione con i suoi familiari, ma chiede anche di poter godere dei “rapporti professionali atti al sostentamento e al reinserimento”.

Ed infine chiede che sia rivista la classificazione del regime di alta sicurezza (AS2) a cui è sottoposto per la sua attività di terrorista. Secondo Cesare Battisti non esistono più “le condizioni di rischio che la giustificherebbero”.