Bollettino di oggi: 210.238 guariti (+223), 35.553 deceduti (+12), 32.993 casi attuali (+915)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia nel Paese ha raggiunto quota 278.784.

Le persone che nell'ultimo giorno sono riuscite a debellare dal proprio organismo il coronavirus sono state 223, in questo modo il numero complessivo delle guarigioni dall'inizio dell'epidemia si consolida oltre 210mila, fermandosi a 210.238.

Oggi le vittime del coronavirus sono state 12, che portano il bilancio dei decessi per Covid a 35.553.

Oggi nel Paese ci sono 915 persone positive al coronavirus in più rispetto a ieri, in questo modo i casi attivi salgono a 32.993. Anche se sotto la situazione resta sotto controllo e risulta fortunatamente ancora lontana da inizio epidemia, continua la crescita dei ricoveri in ospedale: le persone ricoverate con sintomi sono 1.719, +36 rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 142, +9 nelle ultime ventiquattro ore. Le persone con sintomi lievi o decorso asintomatico della malattia in autoisolamento fiduciario domiciliare sono 31.132, 870 in più rispetto a ieri.

Dei 1.108 nuovi casi rilevati oggi, la regione che ha più nuovi positivi è la Campania con 218, "sebbene la differenza tra il totale dei casi positivi di oggi e quello di ieri è 260 poiché 42 casi positivi sono da attribuire ai giorni scorsi", si legge in una nota integrativa del bollettino. seguono il Lazio con 159 nuovi contagi, l'Emilia-Romagna con 132 e la Lombardia con 109. Tutte le altre regioni hanno i nuovi casi che non superano quota cento, con la sola Valle d'Aosta a zero contagi.

Nel bollettino si rileva che tra in Sicilia tra i 49 nuovi positivi di oggi, 15 sono ospiti dell'hotspot di Lampedusa, così come in Calabria 3 nuovi contagiati su 17 sono migranti.

Oggi sono stati eseguiti 52.553 tamponi, in calo rispetto ai 76.856 di ieri.