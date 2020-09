Italiani, pandemia e crisi economica, il 90% è preoccupato

Gli italiani sono molto pessimisti sul futuro economico dell'Italia. Il 90% è preoccupato dalla crisi economica, i peggiori al mondo. Nemmeno in Africa sono così pessimisti.

Il 90% degli italiani si direbbe preoccupato dall’attuale crisi pandemica che ha causato una crisi economica piombata in una 30ennale situazione di staticità del sistema economico italiano, come ha ricordato il presidente della Banca d’Italia Ignazio Visco venerdì scorso 4 settembre.

Per quanto riguarda le preoccupazioni degli italiani, sono i dati forniti dal Pew Research Center, e mettono in evidenza come gli italiani siano i più preoccupati al mondo.

La ricerca si è basata su di un sondaggio realizzato negli Stati Uniti, Canada, Spagna, Danimarca, Germania, Paesi Bassi, Svezia, Corea del Sud, Australia, Giappone, Francia, Regno Unito e Belgio.

In media il 68% degli intervistati ritengono le condizioni economiche del proprio Paese peggiorate, mentre solo il 31% crede che tutto vada bene così com’è.

In Europa c’è differenza

Se nel nord dell’Europa tendenzialmente le persone hanno una visione positiva sui conti pubblici nazionali, scendendo si riscontrano consapevolezze diverse.

In Germania il 50% è tranquillo sui conti pubblici tedeschi, il resto dell’Europa ha una visione molto più negativa dei conti pubblici del proprio Paese e l’Italia su tutte è la più pessimista con il 90%. Quella che, a causa delle tante promesse mai mantenute non può che vedere un quadro in peggioramento.

Il prossimo anno

In generale il prossimo anno non è visto come quello della vera ripresa, anzi, si teme che le cose possano peggiorare da un punto di vista economico.

Il 46% dei cittadini a livello mondiale ha una prospettiva cupa, il 19% crede che si stabilizzerà, mentre il 35% è più ottimista e intravede un miglioramento già a partire dal 2021.