L’orso M49 è stato catturato per la seconda volta: ecco come

Preso l’orso M49 scappato poco meno di due mesi fa dal recinto rinforzato del Casteller.

M49, l’orso che si conquista la libertà con l’uso della sua forza e del suo ingegno, questa volta è stato catturato nella Catena del Lagorai, un gruppo montuoso collocato nel Trentino orientale.

A catturarlo ci ha pensato il Corpo forestale della provincia di Trento utilizzando la cosiddetta trappola a tubo. Il metodo di cattura è il medesimo utilizzato per catturare M49 durante la sua prima e più complessa fuga lungo le Alpi italiane.

M49 è vivo

Non è quindi morto M49 come si ipotizzava i giorni scorsi. Alcuni davano infatti l’esemplare di orso come già ucciso, ed invece è vivo e ora verrà ricollocato in un’area più sicura.

La cattura di M49 è stata decisa nel luglio 2019, dopo che l'esemplare si era reso protagonista di alcune intrusioni negli stabilimenti produttivi dell'area e di razzie. Il 14 luglio 2019 era stato catturato sul monte Marzola, ma nella notte del 15 luglio era riuscito a fuggire saltando 4 barriere di reti elettrificate.

Fugatti, il presidente della provincia di Trento, aveva dato l'ordine di sparare a vista. Quest'ordine ha fatto scattare un braccio di ferro con il ministro dell'Ambiente e le associazioni animaliste, assolutamente contrarie all'abbattimento del plantigrado.