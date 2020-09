Marina Berlusconi è positiva al coronavirus come papà Silvio

Da quanto si apprende dalle agenzie di stampa italiane anche la figlia di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi, è positiva al nuovo coronavirus.

La manager si è sottoposta a vari tamponi da quanto si è scoperta la positività del padre e dopo una serie di tamponi positivi, l’ultimo è invece risultato positivo al Sars-CoV-2.

La presidente di Fininvest e di Mondadori, richiusa del suo isolamento obbligatorio continua la sua attività lavorativa in modalità smart working e utilizzando il telefono.

Tutta la famiglia di Marina Berlusconi è in isolamento come previsto dalla normativa, sono in quarantena nell’appartamento privato a Milano e non escono da quando mercoledì scorso si è scoperta la positività del Cavaliere.

Nessun problema sanitario per il marito di Marina e per i loro due figli minorenni, riporta l’Ansa.

Come sta Silvio Berlusconi

Notte tranquilla per Silvio Berlusconi che ha manifestato i sintomi più allarmanti della malattia covid-19, compresa la bronchite interstiziale.

L’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi è ricoverato presso l’ospedale San Raffaele di Milano ed è seguito dal suo medico personale il professore Alberto Zangrillo.