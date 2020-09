Dpcm 7 settembre: prorogate tutte le misure in vigore

Le misure di contenimento già prorogate il 7 agosto fino a lunedì 7 settembre, saranno prorogate ulteriormente fino a mercoledì 30 settembre.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dovrebbe firmare a ore il nuovo dpcm che prolungherà lo stato di emergenza sanitaria nazionale, per garantire maggiori controlli e per garantire interventi immediati in caso di focolai localizzati.

Permane quindi l’obbligo di indossare la mascherina nei luoghi chiusi come attività commerciali, ospedali, sui luoghi di lavoro, ed enti pubblici. Resta l’obbligo di indossare la mascherina dopo le 18.00 e fino alle 6.00 del mattino in tutte quelle aree pubbliche, piazze e strade, dove si possono creare assembramenti naturali di persone.

Resteranno chiuse anche a settembre le discoteche, così come i controlli alla frontiera permangono per quegli Stati dove il rischio epidemiologico è elevato ed in generale per chiunque proviene dall'estero o si sposta con mezzi pubblici quali aereo, treno, nave.

Brutte notizie anche per gli appassionati di calcio, i quali non potranno riversarsi sulle tribune e curve dello stadio. Il campionato di calcio dovrà quindi riprendere a porte chiuse. Lo stesso dicasi per le competizioni sportive di tutti gli altri sport come palla a volo, pallacanestro, tennis, pallanuoto.