Covid in Italia: in calo oggi morti e contagi

In calo i nuovi contagi da Covid in Italia: 1297 nelle ultime ventiquattro ore. Meno tamponi nel giorno festivo.

Diffuso nel pomeriggio di domenica il bollettino sulla situazione in Italia per la pandemia di Covid-19.

I dati del Ministero della Salute rivelano 1297 nuovi casi di contagio ed 8 nuovi decessi. In crescita i ricoverati in terapia intensiva dopo due giorni in cui il loro numero era rimasto stabile.

I guariti nell'ultimo giorno sono 405

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 8

In totale i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 133, in aumento di 12 rispetto a ieri

I tamponi effettuati sono stati 76856

I positivi attualmente sono 32078, in crescita di 884 unità rispetto a ieri

Covid nel resto del Mondo

I dati di oggi vedono un ulteriore balzo in India, che con 90.632 casi di contagio in 24 ore supera il Brasile al secondo posto a livello planetario. Il paese con più contagi restano gli Stati Uniti, con 6.260.000 casi registrati.

A livello mondiale sono 26 milioni e 900 mila i casi conclamati di Covid-19, a fronte di 875.000 vittime e 17,7 milioni di guarigioni.