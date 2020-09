Coldiretti, presenze record negli agriturismi: in 900.000 li hanno scelti a settembre

In occasione dell'ultimo week end da bollino rosso per il controesodo, Coldiretti ha stimato una presenza record per gli agriturismi nel mese di settembre. Sebbene il turismo agricolo-ambientale abbia visto un calo dovuto alla minore presenza di stranieri, saranno 900.000 i vacanzieri che decideranno di trascorrere l'ultimo scampolo di ferie estive nel relax di un agriturismo.

"In questo mese si registra – sottolinea la Coldiretti – un deciso aumento in percentuale del turismo ambientale in montagna, nei parchi e nelle campagne rispetto alle mete tradizionali, anche se il mare resta il più gettonato".

Rispetto all'anno passato Terranostra ha stimato un calo del 10% di presenze negli agriturismi, dovute alla riduzione del flusso di turisti dall'estero. Ma per effetto della pandemia nell’estate 2020 si è assistito a una alla riscoperta del turismo di prossimità che rende più facile anche il rispetto del distanziamento. Antichi borghi e agriturismi sono stati mete predilette non solo per chi ama trascorrere le vacanze in relax, optando per percorsi esperenziali ed enogastronomici alla riscoperta della natura e dei gusti e sapori tradizionali, ma anche per quanti preferiscono il turismo rurale e di prossimità perla maggiore facilità del rispetto delle regole di distanziamento.

"Una opportunità resa possibile in Italia – precisa Coldiretti – dalla diffusione capillare dei piccoli comuni con la capacità di offrire un patrimonio naturale, paesaggistico, culturale ed enogastronomico senza eguali".

Allarme vendemmia

Autunno tempo di vendemmia. Nei giorni scorsi Coldiretti aveva lanciato l'allarme sul calo di vendite del vino italiani nel mondo, fiore all'occhiello dell'export Made in Italy. Si profila un'inversione di tendenza stimata del 4%, per la prima volta da 30 anni a questa parte.