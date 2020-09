Tragedia in provincia di Roma, ragazzo 21enne muore dopo una rissa

E' stata una notte tragica, quella appena trascorsa, per il comune id Colleferro, alle porte di Roma, dove un ragazzo di 21 anni è deceduto in seguito ad una rissa scoppiata in pieno centro storico. Lo riferisce Il Messaggero.

Willy Monteiro, questo il nome della vittima, è stato coinvolto in una vera e propria lotta all'ultimo sangue scoppiata in pieno centro città, in Piazza Italia.

Protagonisti dello scontro due gruppi di giovani, che si sono affrontati per motivi ancora sconosciuti alle forze dell'ordine.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, il 21enne era riverso per terra ed era già agonizzante: inutile il suo trasporto in ambulanza presso il pronto soccorso dell'ospedale di zona, con il ragazzo che è deceduto poco dopo l'arrivo nella struttura medica.

Le indagini sono state affidate ai Carabinieri di Colleferro, che sarebbero già riusciti a fermare alcuni degli autori della rissa, la quale potrebbe essere scaturita in seguito ad un'aggressione.