Covid in Italia, stabile l'andamento dei nuovi contagi

Il Ministero della Salute ha diffuso il sesto bollettino settimanale ricavato dai dati aggregati forniti dalle singole regioni sulla diffusione del nuovo Coronavirus in Italia, aggiornato al 5 settembre.

I nuovi casi di contagio registrati sono 1695, in calo rispetto al dato di ieri quando i nuovi contagi erano stati 1733. Crescono di 5 unità i decessi, ma resta invariato il numero dei ricoveri in terapia intensiva.

Di seguito le cifre giornaliere sul territorio nazionale italiano:

I contagi crescono di 1695 unità

I guariti nell'ultimo giorno sono 583

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 16

In totale i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 121

I tamponi effettuati sono stati 107658

I positivi attualmente sono 31194

Covid nel resto del Mondo

Continua a doppia cifra l'aumento dei casi nei tre paesi più colpiti: in USA +50.183 nuovi contagi in un giorno, in Brasile +50.163, in India +83.341.

In totale nel mondo sono 26 milioni e 600 mila i casi accertati di contagio da Covid, con 17 milioni 700 mila guarigioni e 875 000 decessi.