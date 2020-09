I no mask in piazza Roma: "Governo di criminali assassini" - Foto

Quest'oggi a Roma si è tenuta la manifestazione dei movimenti 'No mask' , 'No Vax' e del 'Popolo delle mamme', che a piazza Bocca della Verità in Roma si sono dati appuntamento per esprimere il proprio dissenso nei confronti di quella che è stata definita la "dittatura sanitaria" in era Covid.

I manifestanti si sono fatti notare con un gigantesco striscione con su scritto "Noi siamo il popolo" mentre veniva intonato l'inno nazionale e venivano sventolate bandiere italiane.

Tra i vari cartelli esposti, uno reca la scritta "Governo criminali assassini", un altro invece "Your silence is your consent" (il tuo silenzio è il tuo consenso, ndr).

Non mancano poi i riferimenti illustri, con alcuni dimostranti che hanno esposto un cartello che, riprendendo la celebre frase di Donald Trump, recita "Make Italy Great Again" (Rendiamo di nuovo grande l'Italia, ndr).

In un'altra istantanea, scattata qualche ora prima dell'inizio dell'evento, è invece possibile vedere il palco montato dai rappresentanti del 'Popolo delle mamme', sul quale ha fatto la propria comparsa anche il leader di Forza Nuova Giuliano Castellino.

"Siamo qui perché ormai ci hanno privato di ogni forma di libertà e forma di pensiero. C'è una dittatura in atto", sono state le sue parole riportate da Adnkronos.

Nel complesso si stima che al corteo abbiano preso parte tra le 500 e le 1000 persone, con la maggior parte dei partecipanti che si è presentata priva di mascherina, come è possibile vedere da questa istantanea scattata da uno dei partecipanti.

Le manifestazioni di Londra e Berlino

Quella di Roma è la terza manifestazione organizzata dal fronte negazionista nelle piazze delle grandi capitale europee.

La scorsa settimana a Berlino e Londra si sono infatti tenute due altre manifestazioni, organizzate per dire no a quello che viene definito il regime della "museruola", con chiaro riferimento ai dispositivi individuali di protezione.