Gp d'Italia, pole a Lewis Hamilton, Leclerc 13°

La pole position va a Lewis Hamilton con il tempo di 1'18'887. In prima fila con lui partirà il secondo pilota Mercedes, Valtteri Bottas.

Terzo tempo per il futuro ferrarista Carlos Sainz su McLaren, davanti alla Racing Point di Sergio Perez.

Complicate le qualifiche di Ferrari ed Alfa Romeo, che chiudono appaiate: 13° Charles Leclerc, davanti a Kimi Raikkonen 14°. Sebastian Vettel è stato eliminato nella prima sessione di qualifiche e partirà in dalla 17° posizione, in nona fila insieme ad Antonio Giovinazzi, 18° sull'altra Alfa Romeo.

Il via del Gran Premio d'Italia all'Autodromo Nazionale di Monza è fissato alle 15:10 di domenica 6 settembre. I piloti dovranno percorrere 53 giri.

Nel 2019 il Gran Premio d'Italia è stato vinto dalla Ferrari di Charles Leclerc, davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas.

Dopo Monza si va al Mugello

Nel calendario del Campionato Mondiale di Formula 1 2020 sono previste tre gare in Italia: dopo quella di Monza i bolidi del Circus scenderanno in pista al Mugello domenica prossima, 13 settembre, per il Gran Premio della Toscana-Ferrari 1000 ed il 1 novembre ad Imola per il Gran Premio dell'Emilia Romagna.