Ancona, badante lascia anziano da solo in macchina sotto il sole e va da un amico

Una badante ha lasciato un uomo ottantenne da solo nell'auto con finestrini chiusi sotto il sole per almeno un’ora. Per soccorrere l’anziano è stato necessario l’intervento del 118.

Un anziano di circa 80 anni è stato lasciato da solo in macchina sotto il sole bruciante. Il fatto è avvenuto ad Ancona, in piazzale Loreto, riporta il Corriere Adriatico.

L’uomo, residente a Ostra Vetere, era giunto sul posto insieme alla badante. Dopo aver parcheggiato l’auto, la donna, a quanto si apprende, si è allontanata dalla vettura per incontrare un suo conoscente, lasciando in tal modo l’ottantenne da solo all'interno dell'auto parcheggiata sotto il sole.

Mentre la badante era lontano dall’uomo, quest’ultimo nell'abitacolo arroventato ha iniziato ad andare in sofferenza. Alcuni passanti lo hanno notato ed hanno segnalato provveduto a chiamare le forze dell’ordine. Sul posto è giunta una pattuglia della polizia municipale.

Per soccorrere l'anziano è stato necessario l’intervento del 118: l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette.

A giugno una donna quarantaduenne di Caserta ha lasciato un cane in macchina sotto il sole. In seguito è stata denunciata per maltrattamento di animali.