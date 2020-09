Agenzia italiana del farmaco: "Anticipare vaccinazione anti-influenzale ad ottobre"

L'AIFA (Agenzia italiana del farmaco) ha raccomandato quest'oggi di "anticipare la conduzione delle campagne di vaccinazione influenzale a partire dall'inizio di ottobre".

La nuova disposizione dell'agenzia, pubblicata in Gazzetta Ufficiale prevede che il vaccino anti-influenzale possa essere messo a disposizione dei richiedenti "in qualsiasi momento della stagione influenzale, anche qualora questi dovessero presentarsi in ritardo.

L'adeguamento delle procedure va nella direzione prevista dalle raccomandazioni dell'OMS e dell'EMA (Agenzia europea dei medicinali) sulla vaccinazione anti-infuenzale.

L’AIFA ricorda che per la situazione climatica e per l’andamento temporale mostrato dalle epidemie influenzali in Italia, il periodo destinato alla conduzione delle campagne di vaccinazione antinfluenzale è quello autunnale, generalmente a partire dalla metà di ottobre fino a fine dicembre - si legge nel comunicato pubblicato dall'Agenzia italiana del farmaco.

Nella giornata odierna l'OMS, in una nota, ha ribadito che difficilmente sarà possibile realizzare una vaccinazione diffusa contro il Covid-19 prima della metà del 2021. L'organizzazione ha sottolineato l'importanza di effettuare controlli rigorosi sull'efficacia e la sicurezza dei vari preparati.