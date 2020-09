Covid 19 in Italia, +1733 casi in un giorno: gli attualmente positivi sono 30 mila

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1733 nuovi casi di contagio dal virus SARS-Cov2, che portano a 30999 il numero degli attualmente positivi.

Il Ministero della Salute ha diffuso il quadro complessivo dei dati aggregati delle singole regioni sulla diffusione del nuovo Coronavirus in Italia, aggiornato al 4 settembre.

Rispetto alla giornata di ieri sono in aumento di quasi il 30% i nuovi casi di contagio, che passano da 1397 a 1733, mentre il numero giornaliero di guariti è quasi raddoppiato, passando da 289 a 537.

Di seguito le cifre giornaliere sul territorio nazionale italiano:

I contagi crescono di 1733 unità

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 11, 1 in più del precedente bollettino

In totale i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 121

I tamponi effettuati sono stati 113085

Con i dati odierni sale a 274644 il numero complessivo di casi di contagio da Covid-19 in Italia, con 35518 morti.

Covid nel resto del Mondo

In totale nel mondo sono 26 milioni e 300 mila i casi accertati di contagio da Covid, con 17 milioni 500 mila guarigioni e 869 000 decessi. I paesi con più casi sono Stati Uniti (6,25 milioni, +42.973 in un giorno), Brasile (4,05 milioni di casi in totale, +43.773) ed India (3,94 milioni di casi, +78357).