Covid 19 in Italia, 10 decessi e 1397 contagi in più

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1397 casi di contagio da coronavirus, 10 decessi e 289 guarigioni.

Il Ministero della Salute ha diffuso le cifre aggiornate sulla diffusione del nuovo Coronavirus in Italia al 3 settembre. Rispetto ad ieri aumentano contagi, decessi, ricoverati in terapia intensiva, ma anche il numero di pazienti dimessi.

I contagi crescono di +1397 unità

I decessi nelle ultime 24 ore sono stati 10, 4 in più del precedente bollettino

In totale i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 120, 11 in più rispetto a ieri

I tamponi effettuati sono stati 92790, in diminuzione rispetto a ieri, quando erano stati 102.959

Con i dati odierni sale a 272912 il numero complessivo di casi di contagio da Covid-19 in Italia, con 35507 morti.

Covid nel resto del Mondo

In totale nel mondo sono 26 milioni e 100 mila i casi accertati di contagio da Covid, con 17 milioni 300 mila guarigioni e 864 000 decessi. I paesi con più casi sono Stati Uniti (6,21 milioni, +37630 in un giorno), Brasile (4 milioni di casi in totale, +46934) ed India (3,85 milioni di casi, +78357).