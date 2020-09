Migranti, Alarm Phone segnala un barcone in difficoltà con 90 persone a bordo

SOS! ~90 persone in pericolo nella zona SAR di #Malta!



Alarm Phone è stato allertato da ~90 persone, tra cui donne e bambini, in fuga dalla #Libia. Sono in zona SAR maltese, poche miglia a sud di #Lampedusa. Dicono che le onde sono alte e che hanno bisogno urgente di soccorso! pic.twitter.com/tn02yVzbcw