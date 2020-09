Coronavirus, Berlusconi positivo al tampone: "Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia"

Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, 83, è risultato positivo al coronavirus. Secondo il suo medico curante, Alberto Zangrillo, il cavaliere è stato sottoposto a un tampone oggi. "Tale controllo era programmato in considerazione del suo recente soggiorno in Sardegna", ha raccontato Zangrillo all'Adnkronos.

Il medico ha affermato che Berlusconi è "asintomatico e in isolamento a domicilio".

Secondo l'ufficio stampa di Forza Italia, "il presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto".

Si comunica anche che Berlusconi "continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centrodestra alle elezioni regionali e amministrative con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social".

Finalmente arriva il commento dal cavaliere stesso: "Mi è successo anche questo ma continuo la battaglia", ha detto Berlusconi.

"Sarò presente in campagna elettorale con interviste Tv e sui giornali e secondo le limitazioni imposte dalla mia positività al coronavirus", ha aggiunto, parlando con il Movimento Azzurre donne durante una telefonata.

Anche due figli di Berlusconi, Luigi e Barbara, sono positivi al tampone.

Il leader di italia Viva, Matteo Renzi, ha commentato l'accaduto su Twitter:

Un affettuoso abbraccio a Silvio Berlusconi con l’augurio di tornare presto in campo. Forza Presidente #CoronaVirus — Matteo Renzi (@matteorenzi) September 2, 2020

Migliori auguri anche da parte della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni:

Al presidente Silvio Berlusconi i migliori auguri di pronta guarigione da me e da Fratelli d’Italia. Che è un leone lo ha dimostrato tante volte: siamo certi che supererà brillantemente anche questo. @berlusconi — Giorgia Meloni 🇮🇹 ن (@GiorgiaMeloni) September 2, 2020

​Auguri di pronta guarigione arrivano anche dal leader della Lega, Matteo Salvini:

Auguri di pronta guarigione e un abbraccio affettuoso all'amico Silvio Berlusconi. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) September 2, 2020

Anche il leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, che lui stesso aveva battagliato Covid a marzo, ha fatto gli auguri al cavaliere:

Voglio fare a Silvio Berlusconi gli auguri di una pronta guarigione a nome di tutta la comunità dei democratici. Combatterà con forza anche questa battaglia. A presto! — Nicola Zingaretti (@nzingaretti) September 2, 2020

​​La notizia è stata commentata dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov: "Sono sicuro, se l'aiuto sarà necessario, il presidente russo fornirà le necessarie istruzioni".

Fonti di Forza Italia hanno detto ai giornalisti il 25 agosto che Berlusconi aveva fatto un doppio tampone per diagnosticare l'eventuale contagio col coronavirus, ma era risultato negativo. Berlusconi si è sottoposto al tampone dal momento che in precedenza si era saputo del ricovero d'urgenza per infezione da COVID-19 di un altro famoso uomo d'affari italiano ed ex manager di Formula 1, il 70enne Flavio Briatore. Va notato che lo stesso Briatore, pur confermando la positività, ha smentito le notizie che lo vedevano ricoverato in gravi condizioni.

Per il primo tampone Berlusconi era tornato dalla Sardegna, dove era in vacanza con la sua nuova fidanzata, la deputata del suo partito Marta Fascina. Il 12 agosto l'ex presidente del Consiglio aveva ricevuto Briatore nella sua villa sulla Costa Smeralda in Sardegna.

A marzo il leader del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, è risultato positivo al test sul coronavirus.

Secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute, il numero dei casi totali da coronavirus in italia dall'inizio dell'emergenza ha raggiunto quota 271.515, tra cui 208.201 guariti, 35.497 deceduti e 27.817 casi attuali.