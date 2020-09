Dl Covid, ok della Camera a fiducia

Con 276 voti a favore, 194 contrari e un'astensione il governo ha ottenuto la fiducia alla Camera e l'approvazione del decreto che proroga fino al prossimo 31 ottobre l'emergenza sanitaria. Decreto che ora passa al Senato per essere approvato in via definitiva.

Votazione in parte disertata dal Movimento 5 Stelle, di cui 28 deputati non si sono presentati in aula.

Il governo, che aveva annunciato ieri la richiesta di fiducia, ha dunque ottenuto quanto voleva nonostante le accese critiche mossegli ieri dall'opposizione.