Bollettino di oggi: 208.201 guariti (+257), 35.497 (+6), 27.817 casi attuali (+1.063)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto quota 271.515.

Nell'ultimo giorno 257 persone sono guarite definitivamente dall'infezione del coronavirus, incremento leggermente inferiore rispetto a ieri (+291); le guarigioni dal Covid dall'inizio dell'epidemia arrivano così a 208.201.

Oggi le vittime del coronavirus sono state 6, 2 in meno rispetto al dato di ieri; il bilancio dei decessi sale complessivamente a 35.497.

Nel Paese ad oggi 27.817 persone sono infettate dal coronavirus, 1.063 in più rispetto al dato registrato ieri. In leggero aumento i ricoveri in ospedale per Covid: 1.437 persone si trovano in ospedale con sintomi, 57 in più rispetto a ieri, mentre i pazienti in terapia intensiva sono 109, con un incremento di 2 nelle ultime ventiquattro ore. 26.271 persone sono in autoisolamento domiciliare con decorso asintomatico o in presenza di sintomi lievi, 1.004 in più di ieri.

Dei 1.326 nuovi contagi registrati oggi, dalla Lombardia arrivano di più con 237 casi, seguita dai 163 del Veneto, 130 del Lazio, 117 della Campania e 107 dell'Emilia-Romagna. Nelle altre regioni i nuovi casi dell'ultimo giorno risultano essere inferiori a cento, con il solo Molise a zero contagi.

Nella note integrative del bollettino si rileva che in Calabria "dei 32 nuovi casi positivi rilevati oggi, 27 sono migranti", così come in Sicilia "degli 83 nuovi casi positivi rilevati oggi, 26 sono migranti", ripartiti così: 16 nel centro d'accoglienza Agrigento, 1 a Trapani e 9 a Lampedusa.

Oggi sono stati fatti 102.959 tamponi.