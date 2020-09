Bollettino di oggi: 207.944 guariti (+291), 35.491 deceduti (+8), 26.754 casi attuali (+676)

Il numero dei casi totali dall'inizio dell'epidemia ha raggiunto 270.189.

Nella giornata di oggi 291 persone hanno eliminato dal proprio organismo il coronavirus, facendo così salite il numero complessivo delle guarigioni a 297.944.

I morti per il Covid delle ultime ventiquattro ore sono stati 8, 2 in più rispetto alle vittime registrate ieri. I decessi in Italia dall'inizio dell'epidemia attribuiti al coronavirus salgono così a 35.491.

Le persone attualmente positive al coronavirus sono ad oggi 26.754, in crescita di 676 rispetto a ieri.

Anche se la situazione resta ampiamente sotto controllo, oggi si registra un marcato aumento dei ricoveri ospedalieri: i pazienti in terapia intensiva tornano ad essere sopra cento, 107 per la precisione, con un aumento di 13 rispetto a ieri, mentre le persone ricoverate con sintomi salgono a 1.380, 92 in più rispetto a ieri.

Le persone con decorso asintomatico o sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono invece 25.267, +571 rispetto a ieri.

Dei 978 nuovi contagi registrati oggi, in prevalenza arrivano dalla Lombardia con 242, seguita dai 125 del Lazio e dai 102 della Campania. Nelle altre regioni i nuovi casi sono inferiori a cento e solo la Valle d'Aosta è a zero contagi. Nelle note integrative del bollettino si rileva in particolare che in Calabria "dei 22 soggetti positivi di oggi, 17 sono migranti e 2 residenti fuori regione", mentre in Sicilia tra i 33 positivi registrati oggi "5 sono migranti".

Nell'ultimo giorno sono stati fatti 81.050 tamponi.