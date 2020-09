Salvini: Se la Sea-Watch 4 sbarca a Palermo denuncio Governo

Salvini e la sua Lega sono pronti a denunciare il governo italiano per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. La minaccia del "capitano" se entrerà a Palermo la Sea-Watch 4.

Salvini dopo essere stato rinviato per due volte a giudizio adesso rilancia e al governo dice che se questi metteranno piedi su suolo italiano allora “la lega denuncerà il governo per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina”.

Salvini si riferisce alla nave Sea-Watch 4 che ha ottenuto il via libera per sbarcare i 353 migranti a bordo presso il porto di Palermo.

Sulla sua pagina Fb ha scritto: "La Lega denuncerà il governo per FAVOREGGIAMENTO DELL’IMMIGRAZIONE CLANDESTINA se permetterà lo sbarco di questi altri 353 clandestini a bordo dell’ennesima nave straniera illegale".

Ma Salvini ne ha anche contro l’Unione Europea e ieri ha scritto: “Sbarchi, l'Europa bacchetta la Sicilia. Incredibile! Non siamo più nemmeno padroni a casa nostra! PORTI CHIUSI e PRIMA GLI ITALIANI!”

Porto sicuro alla Sea-Watch 4

Intanto la Sea-Watch 4 festeggia.

“La Sea-Watch 4 ha un porto sicuro! Dopo un'altra brutta notte a bordo della nave, l'equipaggio della Sea-Watch 4 ha potuto dare finalmente ai nostri ospiti una buona notizia: hanno un porto sicuro: Palermo, Sicilia!”, si proclama.

“Nella scorsa settimana, il nostro equipaggio di Moonbird ha avvistato 7 barche con più di 380 persone a bordo in 5 missioni”, scrive in un altro post l’organizzazione non governativa Sea-Watch, ricordando anche il ruolo che sta svolgendo la nuova imbarcazione Louise Michel finanziata dall’artista inglese Banksy.

La piccola ex motovedetta militare della Marina militare francese, è molto veloce (27 nodi) e tale caratteristica le consente di raggiungere prima di altre navi delle Ong i luoghi da dove arrivano le richieste di soccorso.