Migranti, esplode nave migranti davanti le coste di Crotone: feriti - Video

Prende fuoco una imbarcazione di migranti davanti le coste crotonesi in Calabria. In corso le operazioni per soccorrere gli ustionati, ambulanze ed elicottero in porto.

Procedevano ordinatamente le operazione di trasbordo di una imbarcazione di migranti al largo di Crotone, quando l’imbarcazione ha preso fuoco e in seguito è esplosa.

All’evacuazione della imbarcazione stavano partecipando le navi della Guardia di Finanza e della Capitaneria di Porto quando l’imbarcazione ha preso fuoco probabilmente a causa del carburante mal stivato a bordo.

Ci sarebbero dei feriti con ustioni, 6 secondo le prime informazioni, tra le persone che si sono gettate in acqua. Sul molo del porto di Le Castella sono presenti diverse ambulanze ed è disponibile anche un elisoccorso per portare via gli eventuali feriti più gravi. Anche due finanziari sarebbero rimasti feriti a seguito dell'esplosione ha riferito il Tg1 delle ore 13.30.

Dalle spiagge di Crotone dove le persone proseguono la loro vacanza, si vede nitidamente un’alta colonna di fumo nero e denso levarsi dal mare.

La situazione è in evoluzione e altre notizie più chiare sarà possibile fornirle in seguito, per ora i soccorsi del Suem 118 sono impegnati nel prestare assistenza ai migranti feriti dall’esplosione.