Covid, Ministro Catalfo: "Non si arriverà a nuovi lockdown, ma necessario rispettare le regole"

Il ministro del lavoro Nunzia Catalfo ha parlato in un'intervista al quotidiano 'La Sicilia' dell'eventualità di un nuovo lockdown collegato al nuovo aumento di contagi in Italia.

"Non si arriverà a nuovi lockdown", lo ha dichiarato il ministro del lavoro Nunzia Catalfo durante un'intervista al quotidiano La Sicilia.

"Oggi il Ssn è più preparato per gestire una eventuale nuova ondata grazie alla creazione di molte terapie intensive e al rafforzamento della rete territoriale di prevenzione. Per evitare la diffusione del contagio, dobbiamo tutti - a iniziare dai più giovani - continuare a rispettare le regole" ha dichiarato il ministro Catalfo.

Protocolli di sicurezza nei luoghi di lavoro

"Dopo la prima stesura iniziale, il 14 marzo, il testo è stato aggiornato a fine aprile sempre alla presenza di governo e parti sociali. In atto non sono previste ulteriori modifiche" ha rassicurato il ministro.

Dobbiamo portare l’Italia fuori dalla crisi attraverso interventi nuovi ed incisivi, a cominciare da un grande investimento su politiche attive e formazione.

​"Ho più volte sottolineato la necessità di una revisione della disciplina del lavoro agile, che pure si è rivelato uno strumento fondamentale per garantire ad interi settori produttivi di continuare ad operare durante il lockdown: il 24 settembre ne parlerò con le parti sociali. Inoltre, abbiamo pensato alla possibilità di supportare le imprese nell’adozione di modelli organizzativi e tecnologie abilitanti per attualizzare la gestione della sicurezza dei lavoratori e la tutela ambientale secondo logiche dinamiche, integrate e in piena coerenza con il continuo sviluppo dei sistemi produttivi" ha concluso Catalfo.

Ieri il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato, durante un incontro con i giornalisti, la possibilità di un nuovo lockdown dato il nuovo aumento dei contagi in Francia ma ha anche rassicurato i propri cittadini che il governo farà il possibile per evitarlo.