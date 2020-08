Briatore dimesso dal San Raffaele, trascorrerà la quarantena a casa della Santanchè

Il proprietario del Billionaire dovrà restare in isolamento a Milano, dove trascorrerà la quarantena in un'ala indipendente della casa dell'amica Daniela Santanchè.

Flavio Briatore verrà dimesso questa mattina dall'ospedale San Raffaele, dove era stato ricoverato lunedì scorso. Le sue condizioni sono buone, fa sapere Irccs, e consentono la terapia domiciliare per Covid-19. L'imprenditore 70 anne si recherà nella casa di Daniela Santanchè per trascorrere il periodo di isolamento, riferisce l'agenzia Adnkronos.

Briatore, difatti, non potrà fare ritorno alla sua dimora abituale di Montecarlo e per le regole di sicurezza sanitaria dovrà trattenersi a Milano, dove riceverà l'accoglienza dell'amica e socia. Ovviamente non staranno sotto lo stesso tetto, ma Briatore avrà a disposizione un'ala indipendente della grande abitazione milanese della senatrice di Fratelli d'Italia.

"Sta bene e in questi giorni anche dall'ospedale è stato attivo", fa sapere il suo entourage. Briatore lascerà l'ospedale in ambulanza in modo da poter rispettare le misure di isolamento e non entrare a contatto con nessuno.

Il focolaio al Billionaire

Intanto la discoteca di cui è proprietario Flavio Briatore rischia di trasformarsi in un focolaio di covid, dopo che su una novantina di tamponi effettuati, 63 dipendenti sono risultati positivi al Sars-Cov-2. Grave il barman, 59 anni, finito nelle scorse ore in terapia intensiva.

Così Eliana Michelazzo, l'ex manager di Pamela Prati, ha denunciato ad Adnkronos le condizioni di sovraffollamento all'interno della discoteca di Briatore, in cui la gente ballava "ammassate, non si respirava, si sudava".

"Io ad un certo punto mi sono spaventata e mi sono messa in un angolo ad osservare quello che stava succedendo. Nella pista da ballo la gente era tutta ammassata senza nessun distanziamento. Negli altri locali c'era lo spazio mentre da Briatore no", ha detto la Michelazzo, anche lei risultata positiva al coronavirus.

L'ex agente della Prati è stata trasportata venerdì al pronto soccorso dell'ospedale Gemelli in seguito ad un aggravamento delle sue condizioni.