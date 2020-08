Piano della Protezione civile per rientri dalla Sardegna: tra le ipotesi aerei e navi

Per il rientro delle decine di turisti e lavoratori risultati positivi al Covid-19 e che si trovano in isolamento in Sardegna i mezzi previsti dal Piano cui sta lavorando la Protezione Civile includono aerei e navi dedicati al recupero dei nuovi contagiati.

"La proposta non è caduta nel vuoto e ho notizia che la Protezione Civile sta mettendo a punto un piano di rientro che sarà valutato e se ritenuto valido attuato nei prossimi giorni" ha detto Marcello Acciaro, coordinatore dell’Unità di crisi nord Sardegna.

Secondo quanto dichiarato da Acciaro, questa potrebbe rappresentare "la soluzione migliore per tutti visti i numerosi casi che sono stati registrati e che richiedono un enorme sforzo della struttura sanitaria per poter essere gestiti. Sforzo che Ats sta compiendo con efficienza e professionalità".

Da lunedì a Civitavecchia test per chi si imbarca verso la Sardegna

L'assessore alla sanità del Lazio Alessio D'Amato ha fatto nel frattempo sapere che da lunedì verranno proposto in modo gratuito e volontario test per coloro che si imbarcheranno da Civitavecchia in direzione Sardegna.

"Ai drive-in regionali, che rimarranno aperti anche al sabato e la domenica, sta entrando in funzione progressivamente la rete dei test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora. Presso ciascuna Asl nascono le equipe anti-COVID per le scuole per la gestione operativa del protocollo dell’istituto superiore di sanità (ISS)" ha dichiarato D'Amato.

Covid in Italia, gli ultimi dati

Secondo gli ultimi dati del Ministero dell a Salute il numero complessivo dei casi di Covid-19 in Italia ha raggiunto i 265.409, con un'aumento di 1.462 unità. I deceduti di oggi sono 9, facendo salire il totale a 35.472. Il totale dei guariti è salito a 206.902 con un aumento di 348 unità. Il numero di pazienti attualmente positivi al Coronavirus risulta di nuovo in aumento rispetto al calo del giorno precedente, giungendo ad un totale di 23.035.