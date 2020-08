Rocca di Papa, nuova rivolta nel centro per migranti

I clandestini ospiti del centro Mondo Migliore sono scesi in protesta per chiedere di poter uscire finita la quarantena. Alcuni agenti sarebbero rimasti feriti durante il confronto con i migranti.

Tensioni nel centro Mondo Migliore di Rocca di Papa, in provincia di Roma, dove circa 300 migranti provenienti dall'Africa subsahariana stanno trascorrendo il periodo di quarantena. Questa mattina alle 7 la polizia di Frascati, il reparto mobile della questura di Roma e alcune pattuglie di carabinieri e la polizia locale sono dovuti intervenire per contenere la protesta di circa 60 persone.

I dimostranti, uomini e donne di nazionalità nigeriana e gambiana, per lo più in attesa del terzo tampone negativo, chiedevano di poter uscire dal centro gridando che per loro era finita la quarantena. La situazione sarebbe degenerata e la protesta sarebbe sfociate in una vera e propria rivolta, che ha poi richiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Gli uomini della sicurezza, difatti, sarebbero stati spintonati, mentre i dimostranti forzavano i cancelli per uscire, fanno sapere le forze di polizia. I disturbi hanno provocato disagi sul traffico nella zona attorno al centro. Quattro poliziotti avrebbero riportato ferite durante gli scontri.

​"Gli stranieri hanno forzato il cancello e sono venuti a contatto con i troppo pochi (9) poliziotti presenti che tentando di fermare questa furia rabbiosa con gli strumenti a disposizione, si sono trovati addosso i migranti. Almeno 4 colleghi sono ora in osservazione in ospedale. Insomma così non si può andare avanti e invito l'Amministrazione ad essere più accorta ben sapendo della tensione e del pericolo di questo ed altri centri", ha dichiarato il segretario generale del sindacato di Polizia Mosap, Fabio Conestà.

Sulla vicenda è intervenuto pure il sindaco, Veronica Cimino, che ha chiesto il trasferimento in altra struttura dei migranti positivi e dei facinorosi. Quella di questa mattina è la seconda rivolta nelle struttura avvenuta a due settimane di distanza.