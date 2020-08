Foto di defunta diventa virale sui social per il dito medio mostrato sul necrologio

L'immagine di un manifesto funebre di una 84enne con il dito medio alzato è diventata virale sul web con migliaia di commenti e mi piace. La donna ritratta nella foto è Irma Filomena Nanni, una 84enne di Rimini che è deceduta lo scorso 18 agosto.

I suoi famigliari hanno scelto di rappresentarla con quello scatto realizzato scherzosamente assieme ai nipoti ma non pensavano che l'immagine avrebbe avuto tutto questo "successo". "Lei era così, libera rispetto alle donne del suo tempo" ha dichiarato Daniela Mancini, una dei cinque figli della donna.

La donna, secondo quanto detto dai propri parenti, ha vissuto una vita simile al suo carattere. Si trattava di uno spirito libero e controcorrente da cui è derivata l'idea di uno scatto così irriverente e insolito per un cartello funerario.

Irma fu ritirata da scuola quando ancora era in prima elementare ma decise di imparare a leggere e scrivere da sola leggendo giornali e fotoromanzi.

Per la signora non ci saranno funerali, essendo stata una donna fortemente anticlericale. La stessa foto verrà usata anche per la lapide al cimitero di Santa Maria in Cerreto.

Un'estate di notizie strambe in punto di morte

Nelle ultime settimane sono stati diversi i casi di incidenti avvenuti dopo il decesso, alcuni più unici che rari. In Indonesia una bambina di 12 anni deceduta il 18 agosto è tornata in vita per pochissimi momenti per poi morire nuovamente mentre i parenti preparavano il suo corpo per la cerimonia funebre. In India a giugno un uomo è riuscito a scappare dopo essere stato sepolto vivo nella sabbia.