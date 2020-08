Cosenza, due morti per incidente aereo

Un aereo da turismo è precipitato nei cieli di Cosenza, provocando la morte delle due persone a bordo dell'ultraleggero. Si indaga sulle cause dell'incidente.

Un aereo ultraleggero con due persone a bordo, si è schiantato nelle campagne di Cassano allo Jonio, in provincia di Cosenza, nei pressi di un'azienda agricola.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti immediatamente i soccorsi e i vigili del fuoco di Cosenza e dei distaccamenti di Castrovillari e Trebisacce, ma non hanno potuto che constatare il decesso dei due passeggeri dell'ultraleggero, morti carbonizzati durante l'incendio del velivolo.

Non è stata resa nota l'identità delle vittime. Secondo le prime ricostruzioni l'aereo da turismo sarebbe partito dall’aviosuperficie di Sibari diretti a Nord quando l'aereo ha preso fuoco e ha iniziato a perdere quota, precipitando rovinosamente e senza scampo per le due persone a bordo. Si ipotizza il guasto a motore come causa del fatale incidente.