Briatore: "Positivo? Può darsi che lo sia". Ma ricoverato per una prostatite

Flavio Briatore potrebbe essere positivo al nuovo coronavirus SARS-CoV2, ma le sue condizioni di salute attuali sono buone.

Ad affermarlo, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera dal San Raffaele di Milano dove si trova ricoverato, è lo stesso imprenditore e proprietario del Billionaire, specificando che l'ospedalizzazione si è resa necessaria a causa dell'insorgenza di una prostatite.

"Ho solo una prostatite forte, domenica sera sono andato al San Raffaele a Milano e mi hanno ricoverato. Intanto che ero qui, ho fatto il tampone e ancora non so se sono positivo. [...] può darsi che lo sia, coi venti che ci sono in Sardegna", sono state le parole di Briatore al quotidiano

Il ricovero di Briatore

Nella mattinata di ieri era stata diffusa la notizia di un ricovero al San Raffaele di Milano del noto imprenditore in seguito ad un tampone positivo al Covid-19.

Secondo i media Briatore non si sarebbe trovato in terapia intensiva ma le sue condizioni erano state definite in un primo momento "serie" ed in seguito "stabili e buone".

Le critiche di Briatore al governo

Nelle scorse settimane Briatore aveva fortemente criticato il governo italiano per la misura che di fatto ha limitato le sale da ballo e le discoteche.

"Se chiudi i locali ai giovani non è che rimangono a casa", erano state le parole di Briatore, protagonista anche di una querelle con il sindaco di Arzachena.