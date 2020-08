Coronavirus, "stabili e buone" le condizioni di Briatore

L'imprenditore era stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano in condizioni giudicate "serie". Intanto salgono i positivi tra lo staff del suo Billionaire. Chiuso anche il Sottovento, altro locale storico della movida della Costa Smeralda.

"Le condizioni di Flavio Briatore sono assolutamente stabili e buone e lo stesso tiene a ringraziare per le tante manifestazioni di affetto e interesse alla sua salute ricevute in queste ore", si legge in una nota dello staff dell'imprenditore, ricoverato al San Raffaele di Milano dopo aver contratto il coronavirus.

Briatore si trova ancora nell'ospedale milanese, in un reparto di terapia non intensiva.

"Il presente comunicato per informare che Flavio Briatore domenica sera, accusando leggera febbre e sintomi di spossatezza , si è recato all'Ospedale San Raffaele di Milano per un controllo. L'imprenditore è stato ricoverato, è stato sottoposto a un check up generale e resta sotto controllo medico", chiarisce ulteriormente la nota.

Nonostante le condizioni del proprietario sembrino migliorate, non giungono buone notizie dal fronte dei dipendenti del Billionaire di Porto Cervo, che annoverano 63 casi positivi su un totale 90 tamponi effettuati.

Questo in controtendenza con la situazione nazionale, in cui si registra un calo dei contagi.

Flavio Briatore era stato ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano in condizioni "serie", seppur non in terapia intensiva.

In precedenza l'imprenditore aveva criticato l'operato del governo in merito alla chiusura di locali e discoteche.