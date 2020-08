Bollettino di oggi: 206.015 guariti (+353), 35.445 deceduti (+4), 19.714 casi attuali (+519)

Dall'inizio dell'epidemia in Italia sono stati registrati ufficialmente 261.174 casi di infezione del nuovo coronavirus.

Nelle ultime ventiquattro ore sono guarite 353 persone dal Covid, dato in crescita rispetto ai 192 di ieri. Complessivamente il numero delle guarigioni dal coronavirus sale così a 206.015.

Le vittime del coronavirus registrate oggi sono 4, esattamente come ieri. I decessi per Covid dall'inizio dell'epidemia in Italia diventano così 35.445.

Oggi crescono, ma di meno rispetto a ieri, le persone attualmente positive al coronavirus: in totale sono 19.714, +519 rispetto a ieri, quando l'incremento era stato di 757. Negli ospedali si registra una leggera crescita del numero delle persone ricoverate con sintomi, che oggi sono 1.058, +13 rispetto a ieri. In terapia intensiva si trovano 66 pazienti, 1 in più rispetto a ieri. Le persone asintomatiche o con sintomi lievi in autoisolamento domiciliare sono invece 18.590, 505 in più rispetto a ieri.

Tra gli 878 nuovi casi registrati oggi, la maggior parte arrivano dal Lazio con 148, seguito dai 138 della Campania e dai 119 di Lombardia e Veneto. Nelle altre regioni i casi sono inferiori a cento e solo il Molise può vantarsi di essere a zero contagi nell'ultimo giorno.

Oggi sono stati registrati 72.341 tamponi, cifra che include "8.495 test rapidi eseguiti dal 17 agosto presso gli aeroporti di Fiumicino e Ciampino," si legge nella nota integrativa del bollettino.