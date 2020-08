Umbria, test su personale scolastico: 20 positivi al test sierologico

Iniziati ieri i test sierologici sul personale scolastico in Umbria, rintracciati subito 20 positivi che sono ora in isolamento obbligatorio in attesa esito del tampone.

Su 1334 test effettuati nella giornata del 24 agosto dal sistema sanitario della Regione Umbria sul personale scolastico, 20 sono risultati essere entrati in contatto con il virus.

Sono questi i risultati ufficiali forniti dalla Regione che conduce i test clinici sul personale scolastico che a breve rientrerà a scuola.

I 20 soggetti sono ora in isolamento obbligatorio e in attesa del responso del tampone molecolare rinofaringeo.

Secondo l’assessore alla salute della Regione Umbria, Luca Coletto, “la grande partecipazione attiva del personale scolastico docente e non docente lascia sperare in una ripartenza in tranquillità del prossimo anno scolastico e questo è un elemento fondamentale per il nostro territorio e di tranquillità per le famiglie che vivono con apprensione la ripresa dell’attività scolastica”.

“Se il numero delle adesioni registrate sarà confermato anche nelle prossime giornate, lascia prevedere che sarà possibile terminare lo screening nei tempi previsti e senza grandi difficoltà”, ha aggiunto l’assessore Coletto.

Campagna scolastica di screening Covid-19 in Umbria

La campagna di screening in Umbria è partita lunedì 24 agosto e terminerà sabato 29 agosto. Secondo l’assessore il numero di positivi al test sierologico non è alto rispetto al numero di test totali effettuati.

Al test si sottopongono i docenti, il personale Ata e tutti coloro i quali lavorano in una scuola pubblica.

Il personale scolastico che si sottopone al test in Umbria deve portare con sé l’autocertificazione prevista e il codice fiscale.

La campagna di controllo a tappeto è partita ieri 24 agosto in quasi tutte le regioni italiane.