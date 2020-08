Migranti, Salvini: "Lamorgese è una criminale? Sì, certo"

Sale l’intensità dello scontro sul tema migranti in Italia e dopo la presa di posizione forte di Musumeci sulla chiusura degli hotspot in Sicilia, oggi Matteo Salvini conferma che per lui il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese è una criminale.

Salvini lo ha detto intervenendo in diretta alla trasmissione televisiva di La7, ‘In Onda’. Rispondendo alla domanda del conduttore se per lui "la Lamorgese è una criminale?" il leader della Lega ha detto "Sì, certo".

Per Salvini, infatti, il governo e il ministro sono “complici” del traffico di esseri umani, perché lo favoriscono con la loro politica di accoglienza. Quindi il leader dell’ex Lega Nord accusa di “favoreggiamento” l’attuale esecutivo giallorosso.

Appena ieri Salvini, con un post, sintetizzava così il suo pensiero sul tema dell’immigrazione clandestina in Italia:

“La nave di Carola ne carica altri 200. Ma a processo ci va Salvini!”

I “turisti per sempre”, come definisce Salvini i migranti che provengono dalla Libia e dalla Tunisia o da altri contesti geografici, sono a bordo della Sea-Watch 4 che in meno di 48 ore ha effettuato tre salvataggi in mare. L’equipaggio della Sea-Watch 4 riferisce che “la maggior parte dei sopravvissuti è in cattive condizioni di salute”.

Intanto Salvini si domanda se “il governo vieterà l’ingresso nelle acque territoriali o pensa di concedere l’ennesimo sbarco sottostando ai ricatti delle Ong?”

Ma il leghista domanda indirettamente al governo anche se: “Ci sono notizie della redistribuzione negli altri Paesi europei? L’accordo di Malta che fine ha fatto?”

Ed infine ricorda ai partiti di maggioranza: “Grazie PD e 5 Stelle! Milioni di italiani vi ‘ringrazieranno’ calorosamente il 20 e 21 settembre, con la matita e la scheda elettorale.”